Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sexmutprobe

SAT.1Staffel 1Folge 157
Tödliche Sexmutprobe

Tödliche SexmutprobeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 157: Tödliche Sexmutprobe

23 Min.Ab 12

Ein Mädchen wird auf dem Schulhof tot im Müllcontainer gefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Vertrauenslehrer hatte. Der leugnet die Affäre, doch es gibt Sexfotos des Paares. Die Frau des Lehrers war die Klavierlehrerin der toten Schülerin - sie hatte das Mädchen als Letzte gesehen. Hat sie von dem Verhältnis ihres Mannes erfahren und seine junge Geliebte erschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen