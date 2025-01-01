K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 158: Das Ende von Dirty Sue
23 Min.Ab 12
Eine Geschäftsfrau wird in einer Tiefgarage überfahren und stirbt. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung finden Nicole Drawer und Jens Loors einen Hinweis darauf, dass die Tote ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann hatte. Weitere Ermittlungen ergeben, dass das Opfer entschlossen war, der Ehefrau von der Affäre zu erzählen. Hat der Ehemann Panik bekommen und seine Geliebte getötet, um sie daran zu hindern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick