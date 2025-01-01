Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todeskampf einer Diva

SAT.1Staffel 1Folge 159
Todeskampf einer Diva

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 159: Todeskampf einer Diva

23 Min.Ab 12

Bei einer Theaterprobe wird Michael Naseband Zeuge einer Vergiftung. Für die Schauspielerin kommt jede Hilfe zu spät, sie stirbt auf der Bühne. Der Verdacht fällt auf eine Kollegin des Opfers, der die Tote durch Erpressung die Hauptrolle weggeschnappt hat. Als ein geheimnisvoller Zettel auftaucht, stoßen die Ermittler auf ein Netz von Sex, Intrigen und Lügen hinter den Kulissen des Theaters.

