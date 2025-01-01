Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das gequälte Au Pair

SAT.1Staffel 1Folge 161
Folge 161: Das gequälte Au Pair

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird von einer jungen Afrikanerin niedergeschlagen, weil er sie vergewaltigen wollte. Als Rietz und Naseband am Tatort eintreffen, flieht die Frau plötzlich. Die Ermittlungen ergeben, dass sie illegal bei einer reichen Dame arbeitet und auch dort wohnt - die Hausherrin streitet ab, die Afrikanerin zu kennen. Doch dann kommen die Kommissare hinter das Geheimnis der "Dame": Sie hat das Mädchen aus Afrika verschleppt!

