Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Luders

SAT.1Staffel 1Folge 166
Tod eines Luders

Tod eines LudersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 166: Tod eines Luders

23 Min.Ab 12

Nachdem einem Bankräuber die Flucht aus dem Gefängnis gelungen ist, berichtet sein Zellengenosse, dass der Mann kurz davor einen Bericht über drei Promiluder im Fernsehen gesehen hat und dabei komplett ausrastet ist. Die Kommissare befragen die drei Frauen - keine will den Kriminellen kennen. Dann wird eine der Frauen tot in einem Bootshaus aufgefunden...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen