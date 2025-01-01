K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 167: Gnadenlose Abtreibung
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau wird kurz vor ihrer Hochzeit mit einer zu hohen Dosis eines Abtreibungsmedikaments getötet. Unter Verdacht gerät der eifersüchtige Ex-Freund der Toten. Doch auch der Vater des Opfers verhält sich gegenüber den Kommissaren Rietz und Naseband verdächtig - er war strikt gegen die Schwangerschaft seiner Tochter.
