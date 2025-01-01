K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 168: Eiskalte Schwester
24 Min.Ab 12
Eine junge Frau fühlt sich von einem Spanner bedroht. Die Kommissare können den Mann nur verwarnen, da dieser sich bisher noch nicht strafbar gemacht hat. Kurze Zeit später wird die belästigte Frau kaltblütig erschlagen - und von dem Spanner fehlt jede Spur. Doch nicht nur er ist verdächtig: Wurde der Mann der Toten zum Mörder, um für seine heimliche Geliebte frei zu sein?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick