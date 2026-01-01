Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ticket in den Tod

SAT.1Staffel 1Folge 172
Ticket in den Tod

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 172: Ticket in den Tod

23 Min.Ab 12

Eine junge Ukrainerin wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnell wird den Kommissaren Drawer und Loors klar, dass ihr Mann etwas mit dem Mord zu tun haben muss. Die Ukrainerin ist bereits seine sechste osteuropäische Frau, die er per Katalog bestellt hat und schon die dritte, die eines unnatürlichen Todes gestorben ist...

