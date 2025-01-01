Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Postkarte eines Toten

SAT.1Staffel 1Folge 174
Postkarte eines Toten

24 Min.Ab 12

Kabelarbeiter finden in einem Waldstück die halb verweste Leiche eines Jockeys, der seit vier Wochen als vermisst gilt. Das Opfer hatte hohe Schulden in einem Wettbüro an der Trabrennbahn - der Buchmacher gerät unter Verdacht. Während der Ermittlungen tauchen Sexfotos vom Schwager des Toten und der Bedienung der Rennbahnkneipe auf. Wusste der Tote von dem Geheimnis und hat die beiden damit erpresst?

