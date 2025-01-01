K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 182: Blutrünstige Abrechnung
23 Min.Ab 12
Eine erfolgreiche Schriftstellerin wird hingerichtet - der Täter hat ihren den neuesten Roman wie eine Gebrauchsanweisung für seine Tat benutzt. Die Verlegerin behauptet, dass die Schriftstellerin die Idee zu ihrem Todesroman abgeschrieben hat - ein mögliches Motiv. Die Ermittler decken noch ein weiteres dunkles Geheimnis der gefeierten Künstlerin auf: Die Tote hatte eine Affäre mit dem Mann ihrer Schwester. Kurz vor ihrem Tod wollte sie sich trennen...
