K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Ehebruch

SAT.1Staffel 1Folge 185
Folge 185: Mörderischer Ehebruch

23 Min.Ab 12

Ein verzweifelter Mann glaubt, dass seine Ehefrau einen Geliebten hat und ihn ermorden will, aber es gibt keine Beweise - Rietz und Naseband schicken ihn nach Hause. Am nächsten Morgen liegt er erschlagen im Hausflur, seine untreue Ehefrau hat ein Alibi. Die Kommissare ermitteln, dass das Opfer kurz vor dem Tod am Steuer eines fremden Wagens gesehen wurde. Der Halter des Autos ist verschwunden. Als die Kommissare der Ehefrau des Vermissten ein Foto des Toten zeigen, regiert sie heftig - warum?

SAT.1
