K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 189: Raubmord aus Liebe
23 Min.Ab 12
Die Frau eines Juweliers liegt gefesselt und mit einem Kopfschuss hingerichtet in einem Juweliergeschäft, Bargeld und einige Schmuckstücke sind aus dem Safe verschwunden. Nach den ersten Recherchen steht für Rietz und Naseband fest: Der Täter musste über Insiderwissen aus dem Umfeld der Familie verfügen, sonst hätte er den Raubmord nicht so perfekt begehen können. Der Verdacht fällt auf den Freund der Juwelierstochter - bei ihm finden die Kommissare auch die Beute ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick