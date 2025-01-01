K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 192: Mörderische Rivalin
23 Min.Ab 12
Eine Millionärswitwe findet in ihrem Haus die Leiche ihrer Zwillingsschwester. Weil die Tote in zwielichtigen Kreisen verkehrte, fällt der Verdacht zunächst auf den Freund des Opfers, den die Frau wenige Tage zuvor verlassen hatte. Aber auch dessen Ex-Verlobte hat ein Motiv: Die Tote hat ihr den Mann ausgespannt. Dann geschieht ein zweiter Mord: Die Kollegin des Opfers wird hingerichtet. Musste sie sterben, weil sie den wahren Mörder kannte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick