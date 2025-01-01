K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 193: Sexfalle Yachthafen
23 Min.Ab 12
Ein Automechaniker läuft in einem exklusiven Yachtclub Amok und verletzt einen von drei anwesenden Männern schwer. Der Täter flieht und hinterlässt in seiner Wut ein Chaos der Verwüstung. Sein Motiv: Bei den drei vermeintlichen Opfern handelt es sich um Vergewaltiger. Sie hatten sich an der Schwester des Amokläufers auf bestialische Weise vergangen. Doch ein wasserdichtes Alibi wiegt die drei wohlhabenden Männer in Sicherheit...
