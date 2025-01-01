K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 194: Die geschändete Braut
24 Min.Ab 12
Im Bordell eines stadtbekannten Zuhälters gibt es eine Reihe von blutigen Anschlägen auf Prostituierte. Die Kommissare vermuten einen Krieg im Rotlichtmilieu, doch dann wird die Tochter des Bordellbesitzers an ihrem Hochzeitstag brutal vergewaltigt. Der Ex-Freund der Frau gerät unter Verdacht. Die Braut wollte als Jungfrau in die Ehe gehen und hat Sex mit ihrem Ex verweigert...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick