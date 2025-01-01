Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die geschändete Braut

SAT.1Staffel 1Folge 194
Die geschändete Braut

Die geschändete BrautJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 194: Die geschändete Braut

24 Min.Ab 12

Im Bordell eines stadtbekannten Zuhälters gibt es eine Reihe von blutigen Anschlägen auf Prostituierte. Die Kommissare vermuten einen Krieg im Rotlichtmilieu, doch dann wird die Tochter des Bordellbesitzers an ihrem Hochzeitstag brutal vergewaltigt. Der Ex-Freund der Frau gerät unter Verdacht. Die Braut wollte als Jungfrau in die Ehe gehen und hat Sex mit ihrem Ex verweigert...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen