K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 198: Ticket in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine junge Ukrainerin wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnell wird den Kommissaren Drawer und Loors klar, dass ihr Mann etwas mit dem Mord zu tun haben muss. Die Ukrainerin ist bereits seine sechste osteuropäische Frau, die er per Katalog bestellt hat und schon die dritte, die eines unnatürlichen Todes gestorben ist...
