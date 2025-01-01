K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Bluthochzeit
25 Min.Ab 12
Eine junge Braut wird am Hochzeitstag erstochen im Haus ihres Bräutigams aufgefunden. Die Ermittlungen konzentrieren sich zunächst auf den Bruder der Ermordeten: Er hasst seinen künftigen Schwager, fürchtete um die Familienehre. Die Trauzeugin vermutet, dass er seine Schwester im Vollrausch tötete, um die Hochzeit zu verhindern. Die Ermittlungen ergeben, dass die Trauzeugin die Geliebte des künftigen Ehemannes ist ...
