K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 31
Folge 31: Hingerichtet

23 Min.Ab 12

Ein Bauunternehmer wird erschossen aufgefunden, nachdem seine Frau ihn nach einem Streit aus dem Haus geworfen hatte. Verdächtig ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Toten: Hat er sich für seine Kündigung gerächt? Die Kommissare ermitteln, dass der Tote ein brutaler Schläger war, der jahrelang seine Frau und seine Stieftochter misshandelt und in Angst versetzt hat.

SAT.1
