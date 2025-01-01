K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Hingerichtet
23 Min.Ab 12
Ein Bauunternehmer wird erschossen aufgefunden, nachdem seine Frau ihn nach einem Streit aus dem Haus geworfen hatte. Verdächtig ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Toten: Hat er sich für seine Kündigung gerächt? Die Kommissare ermitteln, dass der Tote ein brutaler Schläger war, der jahrelang seine Frau und seine Stieftochter misshandelt und in Angst versetzt hat.
