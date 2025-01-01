Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 32
Folge 32: Mutter in der Sexfalle

23 Min.Ab 12

Auf einem Straßenstrich wird ein Zuhälter schwer verletzt. Als eine Prostituierte vom Tatort flüchtet, rückt sie in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Nicole Drawer und Jens Loors finden heraus, dass die Prostituierte ein Doppelleben führt, von dem ihr Mann keine Ahnung hat. Kurz darauf geschieht im Umfeld der Frau ein Mord. Ist sie die Täterin?

