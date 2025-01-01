Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Solarium

SAT.1Staffel 1Folge 32
Todesfalle Solarium

Todesfalle SolariumJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 32: Todesfalle Solarium

23 Min.Ab 12

Als ein Industrieller in seiner Villa niedergeschlagen und ausgeraubt wird, beschuldigt seine Tochter ihre Stiefmutter, weil sie ihren Mann mit jungen Liebhabern betrogen hat. Als Beweis liefert sie einen Bericht der Detektei Lenßen & Partner - einer der Ermittler hatte die Frau im Auftrag der Stieftochter beschattet. Doch dann geschieht ein weiterer Anschlag im Haus des Industriellen: Die Frau des Toten wird im Solarium eingeschlossen und erleidet schwerste Verbrennungen ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen