Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die letzte Warnung

SAT.1Staffel 1Folge 43
Die letzte Warnung

Die letzte WarnungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 43: Die letzte Warnung

23 Min.Ab 12

Eine Journalistin wird schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden - ihre Hände wurden verätzt, sie werden für immer steif bleiben. Ihr Freund benimmt sich verdächtig: Er war eifersüchtig auf ihren Erfolg, er selbst steckt mit einer bankrotten Autowerkstatt in der Klemme. Die Kommissare finden heraus, dass der Mann bei einem Banküberfall mitgemacht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen