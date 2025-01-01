K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Briefbombe an Mama
23 Min.Ab 12
Eine Briefbombe explodiert, und eine junge Frau wird schwer verletzt - sie wird für immer blind sein. Wen sollte der Anschlag treffen: die Sekretärin oder ihren Chef? Der Verdacht fällt auf den Ehemann der Verletzten - der glaubt, dass seine Frau ihn betrügt. Die Kommissare finden heraus, dass die Frau des Chefs eine Affäre mit ihrem Stiefsohn hat. Das Opfer der Briefbombe hat davon gewusst. Eine zweite Briefbombe ist unterwegs ...
