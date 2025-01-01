Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die sexsüchtige Chefin

SAT.1Staffel 1Folge 64
Die sexsüchtige Chefin

Die sexsüchtige ChefinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 64: Die sexsüchtige Chefin

23 Min.Ab 12

Als ein junger Mann gegen seine Chefin Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet, droht die Frau, sich für diese Anschuldigung zu rächen. Sie streitet alles ab und will ihn stattdessen anzeigen, weil er Firmengelder unterschlagen haben soll. Kurze Zeit später wird der Angestellte vorsätzlich angefahren - mit dem Wagen seiner Chefin ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen