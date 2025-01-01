K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Striptease in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau meldet ihre beste Freundin als vermisst. Schon kurze Zeit später wird die Vermisste tot aufgefunden. Die Nachforschungen ergeben, dass das Opfer und ihre Freundin als Stripperinnen gearbeitet und Männer mit Sexvideos erpresst haben. Hat einer der Herren die Stripperin getötet, um den Seitensprung vor seiner Ehefrau zu verbergen?
