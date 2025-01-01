Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Tochter des Priesters

SAT.1Staffel 1Folge 66
Die Tochter des Priesters

Die Tochter des PriestersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 66: Die Tochter des Priesters

23 Min.Ab 12

Ein katholischer Priester beichtet den Kommissaren Nicole Drawer und Jens Loors ein Sexverhältnis mit Folgen. Der Priester zahlt seit Jahren regelmäßig Unterhalt für ein Kind, das er nie persönlich gesehen hat, als Gegenleistung erhält er Fotos des Mädchens. Nun fordert die ehemalige Geliebte plötzlich 25.000 Euro Schweigegeld. Die Suche nach der Erpresserin führt die Kommissare ins Rotlichtmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen