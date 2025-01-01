Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliche Vaterliebe

SAT.1Staffel 1Folge 73
Gefährliche Vaterliebe

Gefährliche VaterliebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Gefährliche Vaterliebe

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird angefahren und lebensgefährlich verletzt, der Fahrer begeht Fahrerflucht. Das Tatfahrzeug wird in derselben Nacht in einem Park gefunden. Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband ermitteln den Halter des Wagens: Es ist der Arzt, der im Krankenhaus um das Leben des verletzten Mädchens kämpft. Er hat ein Alibi, doch sein minderjähriger Sohn gerät unter Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen