K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Der verrückte Babysitter
23 Min.Ab 12
Eine geisteskranke Frau entführt das Baby ihrer Nachbarn. Kurze Zeit später wird ihr Fluchtwagen gefunden - mit einem Totalschaden. Der Wagen ist voller Blut, von ihr und dem Baby fehlt jede Spur. Die Polizei veröffentlicht daraufhin eine Suchmeldung. Der Ex-Mann der Entführerin meldet sich und vermutet, dass die Frau das Kind in eine Berghütte verschleppt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick