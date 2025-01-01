K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Mord beim One-Night-Stand
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird niedergeschossen, als sie mit einer Diskobekanntschaft Sex in seiner Wohnung hat - sie schwebt in Lebensgefahr. Eine Spur führt die Kommissare zum Stiefvater des Opfers, der mit seiner Stieftochter eine Affäre hatte. Kurz vor der Tat beendete die junge Frau die Liebesbeziehung - die Mutter war den beiden auf die Schliche gekommen.
