Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord beim One-Night-Stand

SAT.1Staffel 1Folge 82
Mord beim One-Night-Stand

Mord beim One-Night-StandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 82: Mord beim One-Night-Stand

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird niedergeschossen, als sie mit einer Diskobekanntschaft Sex in seiner Wohnung hat - sie schwebt in Lebensgefahr. Eine Spur führt die Kommissare zum Stiefvater des Opfers, der mit seiner Stieftochter eine Affäre hatte. Kurz vor der Tat beendete die junge Frau die Liebesbeziehung - die Mutter war den beiden auf die Schliche gekommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen