K 11 - Kommissare im Einsatz

Brutaler Teenagerkrieg

SAT.1Staffel 1Folge 83
Brutaler Teenagerkrieg

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 83: Brutaler Teenagerkrieg

23 Min.Ab 12

Rietz und Naseband werden in ein Schwimmbad gerufen, weil ein Mädchen in eine Duschkabine eingeschlossen und mit 70°C heißem Wasser verbrüht wurde. Die erste Spur führt die Kommissare zu den Schwimmteamkollegen des Opfers. Offensichtlich gab es unter den Jugendlichen Streit und Eifersucht. Schließlich erhärtet sich der Verdacht gegen die ehemals beste Freundin des Mädchens...

SAT.1
