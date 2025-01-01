Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Straßenkrieg um Sandra

SAT.1Staffel 1Folge 85
Straßenkrieg um Sandra

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Straßenkrieg um Sandra

23 Min.Ab 12

Nicole Drawer und Jens Loors werden Zeugen eines Brandanschlags - ein Auto steht in Flammen. Der Besitzer glaubt, dass eine Jugendgang hinter dem Anschlag steckt, die hatte nämlich versucht, den Kneipier um Schutzgeld zu erpressen. Die Kommissare verdächtigen jedoch ein kürzlich aus der Gang ausgestiegenes Mitglied. Der Junge beteuert seine Unschuld, kann aber kein Alibi vorweisen. Dann explodiert eine weitere Autobombe...

