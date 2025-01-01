K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Tödliche Polizeikontrolle
23 Min.Ab 12
Während einer Alkoholkontrolle wird ein junger Polizist aus einem vorbeifahrenden Auto niedergeschossen - eigentlich galt die Kugel seiner Kollegin, mit der er liiert ist. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Mitarbeiter der jungen Frau. Sie hatte ihrem Vorgesetzten von dessen massiven Alkoholproblemen berichtet. Aber auch die Ex-Verlobte des Opfers hat ein Tatmotiv ...
