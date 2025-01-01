K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Lolita in der Sexfalle
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann wird in seiner Wohnung niedergeschossen. Seine Mutter gesteht die Tat, verstrickt sich aber in Widersprüche. Die Ermittlungen ergeben, dass der Schwerverletzte eine kriminelle Vergangenheit hat: Er saß wegen Raubüberfalls einer Tankstelle zwei Jahre im Gefängnis. Die Spur führt schließlich ins Rotlichtmilieu. Ein stadtbekannter Zuhälter hat noch eine Rechnung mit dem Opfer offen ...
