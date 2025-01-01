K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Horror vor der Haustür
23 Min.Ab 12
Die Kommissare finden nachts eine verletzte Frau auf der Straße. Sie hat 1.500 Euro Bargeld bei sich. Ein Raubüberfall ist ausgeschlossen. Die junge Frau führt ein gefährliches Doppelleben: Tagsüber arbeitet sie in der Bank und nachts für einen Escortservice. Kurz darauf wird einer ihrer Kunden mit einem Sexvideo erpresst. Steckt sie selbst in der Sache mit drin - oder ist sie das Opfer einer Intrige?
