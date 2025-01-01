K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Der mörderische Geliebte
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt mit einem allergischen Schock ins Krankenhaus, offensichtlich sollte sie ermordet werden! Der Verdacht fällt auf den hoch verschuldeten Ehemann, der außerdem eine Geliebte hat. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus überrascht die Frau ihren Ehemann mit seiner Gespielin. Doch es ist nicht alles so, wie es scheint...
