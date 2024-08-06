Der triebhafte PriesterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Der triebhafte Priester
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Eine junge Frau stirbt nach dem Sturz aus dem Fenster eines katholischen Pfarrheims - es war Mord! Bei den Ermittlungen gerät der katholische Priester unter Verdacht: Er hat eine junge Geliebte. Ist die Tote hinter das Geheimnis des Priesters gekommen und hat ihn damit erpresst?
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