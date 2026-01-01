K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Superheld Grass
22 Min.Ab 12
Die Stadt wird von Drogen überschwemmt. Die Teufelsdroge Chrystal Meth hat schon mehrere Todesopfer gefordert. Die Kommissare sind einem Ring von Dealern dicht auf den Fersen. Als es den Kommissaren gelingt, eines der Drogenlabore auszuheben und einen der Dealer zu verhaften, schlagen die Hintermänner zurück: Eine Frau und ein Kind werden entführt. Sie verlangen einen Geiselaustausch ...
