K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Roadtrip
34 Min.Ab 12
Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch verschwindet der 30-jährige Julius A. spurlos. Seine hochschwangere Lebensgefährtin ist sich sicher: Es ist etwas Schreckliches passiert. Doch vorerst deutet alles darauf hin, dass der werdende Vater nur Torschlusspanik bekommen hat. Dann finden die Kommissare Naseband und Ritter eine Leiche ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick