K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 127
Folge 127: Roadtrip

34 Min.Ab 12

Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch verschwindet der 30-jährige Julius A. spurlos. Seine hochschwangere Lebensgefährtin ist sich sicher: Es ist etwas Schreckliches passiert. Doch vorerst deutet alles darauf hin, dass der werdende Vater nur Torschlusspanik bekommen hat. Dann finden die Kommissare Naseband und Ritter eine Leiche ...

