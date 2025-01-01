Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der tote Mörder

SAT.1Staffel 10Folge 140
Der tote Mörder

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 140: Der tote Mörder

33 Min.Ab 12

Tanja L. wird massiv bedroht und gestalkt. Von wem, ist lange Zeit unklar. Als die 33-Jährige eines Nachts brutal attackiert wird und mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, übernehmen die Kommissare vom K11 den Fall. Alle Spuren führen zum Ex-Freund des Opfers. Doch der hat sich vor zwei Jahren selbst das Leben genommen. Wie kann das sein? Die Kommissare Rietz und Ritter lassen seine Leiche exhumieren ...

