K 11 - Kommissare im Einsatz

Nur ein Traum

SAT.1Staffel 10Folge 153vom 28.08.2024
Nur ein Traum

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 153: Nur ein Traum

23 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12

Kommissar Grass steht kurz vor einer Operation und macht im komatösen Zustand eine mysteriöse Beobachtung: Ein Clown schleppt eine Frauenleiche aus seinem Krankenzimmer. Halluzination oder Wirklichkeit? Die Totgeglaubte lebt, aber eine andere Frau stürzt kurz darauf tödlich vom Krankenhausdach. Und wieder hat ein Zeuge einen Clown gesehen ...

