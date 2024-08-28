K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 153: Nur ein Traum
23 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Kommissar Grass steht kurz vor einer Operation und macht im komatösen Zustand eine mysteriöse Beobachtung: Ein Clown schleppt eine Frauenleiche aus seinem Krankenzimmer. Halluzination oder Wirklichkeit? Die Totgeglaubte lebt, aber eine andere Frau stürzt kurz darauf tödlich vom Krankenhausdach. Und wieder hat ein Zeuge einen Clown gesehen ...
