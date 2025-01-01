Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 156
Folge 156: Per Anhalter durch die Nacht

23 Min.Ab 12

Die 18-jährige Alice verschwindet nach einem Discobesuch in der dunkeln Nacht. Zuletzt hat man sie in ein fremdes Auto steigen sehen. Danach verliert sich die Spur der jungen Frau. Zeugenbefragungen und eine groß angelegte Suchaktion halten die Kommissare vom K 11 Tag und Nacht auf Trab. Dann ein schrecklicher Fund ...

