K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 162: Im Namen des Geldes
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Völlig unerwartet gesteht die 51-jährige Putzfrau Brigitte B. einen Mord. Sie hat ihre Arbeitgeberin erschlagen. Nur 30 Minuten nach dem Geständnis ist auch die Putzfrau tot. Alles spricht für Selbstmord, doch die Kommissare zweifeln. Schnell stellt sich heraus, dass tatsächlich eine zweite Person ihre Finger mit im Spiel hat ...
