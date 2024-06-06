K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 164: Schuss ins Herz
22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Carla Z. ist vor ihrem brutalen Schläger-Ehemann auf der Flucht. Sie hat alles hinter sich gelassen - Job, Freunde, Familie - und ist in eine neue Stadt gezogen. Doch der Alptraum hat kein Ende. Mitten in der Nacht wird sie mit Anrufen bombardiert und an ihr Fenster wird eine unmissverständliche Botschaft geschmiert: "Jetzt bist du dran!"
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick