SAT.1Staffel 10Folge 29vom 27.05.2025
Folge 29: Hannas Abenteuer

22 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Die fünfjährige Hanna verschwindet am helllichten Tag von einem Spielplatz. Eine erste Spur liefert ihr Au-pair-Mädchen: Kurz vor ihrem Verschwinden hat das kleine Mädchen wiederholt einen Zauberer gemalt. Weder ihren Eltern noch dem Au-pair ist dieser Mann bekannt. Hat er das Mädchen vom Spielplatz gelockt?

SAT.1
