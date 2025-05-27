K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Aufgehalten
22 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Nach einer Party landet die 29-jährige Marie R. morgens in einer Polizeikontrolle. Als die Polizisten in das Auto sehen, entdecken sie das Unfassbare: Ihr Ehemann sitzt erschossen neben ihr. Unter Schock ist sie mit der Leiche mehrere Stunden umhergefahren. Die Ehefrau kann sich an nichts erinnern. Was ist in dieser Nacht passiert?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick