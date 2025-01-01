Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vernichtungshaft

SAT.1Staffel 10Folge 37
Vernichtungshaft

Folge 37: Vernichtungshaft

22 Min.Ab 12

Einem gefährlichen Doppelmörder gelingt die halsbrecherische Flucht aus dem Gefängnis. Doch statt unterzutauchen entführt er die Freundin eines Mitinsassen. Offenbar geht es um Rache, denn die beiden Sträflinge hatten Streit. Der Fall wird Kommissar Naseband zugeteilt, der das Psychogramm des Mörders am besten kennt und ahnt, worum es wirklich geht ...

