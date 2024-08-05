Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kims kleines Geheimnis

SAT.1Staffel 10Folge 42vom 05.08.2024
Folge 42: Kims kleines Geheimnis

23 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Die 19-jährige Kim hat ihre Eltern nie kennengelernt. Sie hat Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen - egal ob es Freunde, Kollegen oder ihre Adoptiveltern sind. Als die Außenseiterin nachts auf dem Heimweg angegriffen und erwürgt wird, kann niemand bei den Ermittlungen helfen. Keiner weiß, wie Kim gelebt hat, keiner weiß, wie sie gestorben ist ...

