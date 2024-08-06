Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebes-Yoga

SAT.1Staffel 10Folge 50vom 06.08.2024
Liebes-Yoga

Liebes-YogaJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Liebes-Yoga

22 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Tatort Yoga-Studio: Die Inhaberin wird nach einem abendlichen Kurs von einem maskierten Täter vergewaltigt. Die Frau hat nach der Tat keine Erinnerung mehr, denn sie wurde zuvor mit K.O.-Tropfen betäubt. Die Kommissare tappen im Dunkeln. Zwei Tage später schlägt der Täter erneut zu - am gleichen Ort auf gleiche Art und Weise. Kommissarin Alexandra Rietz beschließt undercover zu ermitteln und stößt auf eine heiße Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen