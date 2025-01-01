Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Tote im Sarg

SAT.1Staffel 10Folge 64
Die Tote im Sarg

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 64: Die Tote im Sarg

22 Min.Ab 12

Ein Bestattungsunternehmer findet am Morgen eine ihm völlig unbekannte Leiche. Nur mit Dessous bekleidet liegt die junge Frau in einem der Särge. Wurde sie Opfer eines kranken Sexspiels? Auf einer Website für Sex-Dates kommen die Kommissare auf eine heiße Spur. Um den Täter zu stellen, lässt sich Kommissarin Rietz auf ein riskantes Date ein ...

SAT.1
