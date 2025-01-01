Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Hochzeit

SAT.1Staffel 10Folge 66
Blutige Hochzeit

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 66: Blutige Hochzeit

23 Min.Ab 12

Tragödie am Hochzeitstag: Der Bräutigam wird am Morgen seiner Trauung erstochen aufgefunden. Die Kommissare vom K11 haben eine ganze Hochzeitsgesellschaft als mögliche Täter vor sich. Jeder Gast hatte die Gelegenheit, nachts ins Zimmer des unbeliebten Bräutigams zu schleichen, doch wer von ihnen ist einen Schritt weiter gegangen?

