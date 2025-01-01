Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blindes Vertrauen

SAT.1Staffel 10Folge 94
Blindes Vertrauen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Blindes Vertrauen

23 Min.Ab 12

Auf ihrem Weg nach Hause wird Dina B. Zeuge eines Mordes - ihr Nachbar wird vor ihren Augen erstochen. Doch bei der Identifizierung des Mörders gibt es ein Problem - die Frau ist blind. Aber weiß das auch der Mörder? Die Kommissare versuchen, die Frau so gut es geht zu schützen, doch dann geht ein alarmierender Anruf ein: Jemand ist in der Wohnung der Zeugin.

SAT.1
